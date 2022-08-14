BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Ghezzal ve Weghorts'a övgü dolu sözler!
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaşlılar dua etsinler, Ghezzal sakatlanmasın. Ghzezal'ı takımdan alırsan, kadronun yarısı gider. Weghorst iyi bir oyuncu. Eğer iyi kullanırsan iyi oyuncu. Duran toplara çalışmış." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Toroğlu: Beşiktaşlılar dua etsinler... 14 Ağustos 2022 | 12:00
59:24
Çebi A Spor'a bir bir açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi... 09 Ağustos 2022 | 12:00
02:09
Kartal'dan transfer hamlesi! Menajeri izin isteyecek 08 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
Kartal'a flaş eleştiri! "Organizasyon sorunu..." 07 Ağustos 2022 | 12:00
00:41
Toroğlu: Beşiktaş beni tatmin etmedi! 07 Ağustos 2022 | 12:00
00:28
Toroğlu: Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor! 06 Ağustos 2022 | 12:00
01:16
Beşiktaş'ta Welinton'a Arap Yarımadasından resmi teklif! 06 Ağustos 2022 | 12:00
01:58
Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku'dan ilk açıklamalar! 02 Ağustos 2022 | 12:00