BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Valerien Ismael'e flaş sözler! "Alanya eski gücünde olsa..."
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'i eleştirdi. Toroğlu, "Valerien Ismael, ya arkadaş Alanyaspor eski gücünde değil. Öyle olsa skoru 6-3 yaparlardı. 10 kişi kaldı diye takımı böyle oynatacaksan Beşiktaş yandı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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