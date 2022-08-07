Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası flaş sözler! "Organizasyon sorunu..."
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'ten flaş değerlendirmeler geldi. Özkök, "Beşiktaş'ı beklentinin altından buldum. Özellikle siyah-beyazlılarda organizasyon sorunu vardı." dedi. (BJK SPOR HABERLERİ)
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