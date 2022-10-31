BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Şenol Güneş'in transfer istediğini duydum"
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Bu galibiyet aynı zamanda Şenol Güneş'in de ikinci Beşiktaş dönemine iyi başlamasına sebep oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya attı. Toroğlu, "Şenol Güneş'in futbolcu istediğini duydum, net. Şenol hoca geldikten sonra Salih Uçan'ı merak ediyorum. " dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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