BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Güven Yalçın sözleri: Bu maçta 7-8 kez...
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk etti. Kartal evinde Domagoj Vida'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Güven Yalçın'ı eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın santrforu topu verip gider çünkü ceza sahasında diri kalır. Güven orta sahaya gelip topu alıyor ve çalım deneyip gitmeye çalışıyor. Oraya geleceksen topu alıp geri ver. Bugün en az 7-8 kez dripling denedi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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