BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu zemini eleştirdi!
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin oynandığı sahanın durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu, "Gazi Koşusu'na gittim, hipodromun çim pisti Giresunspor'un sahasından iyi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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