BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Amir'in gördüğü kırmızı kart doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın 80. dakikasında kırmızı kart gören Amir Hadziahmetovic'in müdahalesini yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun sözleri... | Beşiktaş haberleri
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