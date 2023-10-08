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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Böyle bir takımla oynuyorsan...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin gösterdiği performansı eleştirdi. Toroğlu, "Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Böyle bir takıma karşı oynuyorsan 4 yapman lazım." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri

08 Ekim 2023 | 16:56
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