BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu açıkladı! Batshuayi'nin iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u evinde ağırlayan Beşiktaş öne geçtiği maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonunda Kara Kartal'ın 16. dakikada ofsayttan dolayı iptal edilen golünü değerlendirdi. Toroğlu, "Batshuayi topa vururken Larin arkasını dönüyor ve 'Ben yokum' diyor. Temiz pozisyon." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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