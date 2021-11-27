27 Kasım 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu Beşiktaş Giresunspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Seyirci ümidini kesmiş"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş - Giresunspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş seyircisi takımdan ümidini kesmiş. Beşiktaş'ın da bir şey olacak şekli yok. İlk yarıda hibir şey yapmadılar. Geçen seneki takımla şimdiki takım arasında uçurum var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.11.2021
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