BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Antrenman maçı bile değil!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumlarken, önemli eleştiriler yaptı. Toroğlu, "Antrenman maçı bile değil." ifadesini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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