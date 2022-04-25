BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın pozisyonunda penaltı var mı? Canlı yayında açıkladı!
Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı 3-0 mağlup oldu. Maçın ikinci yarısında siyah beyazlı genç oyuncu Emirhan İlkhan ceza sahası içinde yerde kaldı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin pozisyonu değerlendirdi. Keskin, "Cihan o pozisyonda Emirhan'ı çekiyor. Daha pozisyonun başında oluyor. Bir avantaj sağlıyor. Ceza sahasına girerken yapıyor. Kendine avantaj sağlıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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