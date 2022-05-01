BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı hakkında dikkat çeken sözler! "Saman alevi"
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Zorlu mücadelede 10 kişi kalan siyah beyazlı ekip maçı 1-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Kartal'ın genç isimleri Emirhan ve Serdar'ı değerlendirdi. Keskin, "Emirhan neden oynaması gerektiğini gösterdi. Saman alevi gibiydi ama top ayağına geldiği zaman ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Serdar da golde daha çok asist yapmış oldu. Mert golü kendi kalesine attı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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