BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Duayen isimden flaş Batshuayi yorumu! "Böyle oyuncu bulamazsınız"
Süper Lig'de kaçırdığı gollerle eleştirilen Michy Batshuayi son maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. Belçikalı golcü ligin 32. haftasında oynanan Alanyaspor maçında ağları 2 kez sarsmıştı. A Spor yorumcusu Erol Kaynar, yıldız isim hakkında konuştu. Kaynar, "Batshuayi tipinde skorer bulmak kolay değil. İyi faydalanmak lazım. Ben olsam yönetim içerisinde onu tutardım. Böyle oyuncu bulamazsınız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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