BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dikkat çeken Valerien Ismael yorumu! "Herkesi memnun etti"
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti ve iki takımın karşılıklı golleriyle maç 1-1 berabere sona erdi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, siyah-beyazlılarda ilk maçına çıkan teknik direktör Valerien Ismael'i değerlendirdi. Şahinoğlu, "Oynanan oyundan herkes memnun. İlk maçında sistemi verimli bir şekilde kullanması, herkesi memnun etti." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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