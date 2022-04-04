BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi Riva'da! Beşiktaş'tan maç tekrarı başvurusu...
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan dev maçta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 46. dakikasında Puchacz, kalecisi Uğurcan'a geri pas verdi. Uğurcan topu eline alınca hakem Zorbay Küçük oyunu durdurdu. Ancak oyunun başladığı yer kafalarda soru işareti yarattı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na maç tekrarı başvurusu yaptığını açıkladı. İşte Dikme'nin açıklamaları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
Çebi Riva'da! Kartal'dan tekrar başvurusu... 04 Nisan 2022 | 12:00
00:43
Dikkat çeken Valerien yorumu: Herkesi memnun etti 04 Nisan 2022 | 12:00
02:35
Ismail o detaya değindi! "25-30 dakika..." 04 Nisan 2022 | 12:00
00:54
Derbi sonrası Montero: Kırmızı olmasaydı... 03 Nisan 2022 | 12:00
00:40
Toroğlu açıkladı! Maç tekrarı gerekir mi? 03 Nisan 2022 | 12:00
01:15
Bathsuayi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 03 Nisan 2022 | 12:00
00:37
Toroğlu'dan Ersin'e sert eleştiri! "Olacak iş değil" 03 Nisan 2022 | 12:00
00:49
Toroğlu'dan derbi yorumu: Maçın kazananı... 03 Nisan 2022 | 12:00