BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Derbi sonrası Emirhan İlkhan'a dikkat çeken sözler! "Türkiye'de çok kalmaz"
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Dev derbi 1-1 sona erdi. Zorlu mücadelede siyah beyazlı ekibin 17 yaşındaki genç oyuncusu Emirhan İlkhan 90 dakika sahada kaldı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, genç isim hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Keskin, "Türk futbolu bir yetenek kazanıyor. 37. dakikada Batshuayi'ye bir pas attı ve Batshuayi o pası bile beklemedi. Çok iyi bir oyuncu. Emirhan ve Arda Güler Türk futbolunun geleceğidir. Emirhan'ın üzerinde çok durmak lazım. Katar'daki maçtan beri yükseliyor. Türkiye'de fazla kalmaz. Avrupa'ya gider." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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