Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum | Taner Karaman: Her 10 saniyede bir...
SPOR HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de 36. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sezonun son derbisi ile ilgili A Spor yorumcusu Taner Karaman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Her 10 saniyede bir yere düşen futbolcular. Sürekli fauller, taktik anlamda sahada hiç bir şey yok. Ciddi bir kaos futbolcu vardı sahada." dedi
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