15 Kasım 2021, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne?
Beşiktaş transfer döneminde forvet takviyesi yapacak. Siyah beyazlı ekip, Michi Batshuayi'yi yedekleyecek bir isim arıyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, en doğru ismin Cenk Tosun olduğunu söyledi. Şahinoğlu, "Batshuayi'yi yedekleyecek en doğru tercih Cenk Tosun. Uzun bir sakatlık döneminden çıktı ama Everton'da 2 maçtır kadroya alınıyor ve az olsa da süre alabilir. Yabancı kontenjanı konusunda da sorun yaratmayacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
15.11.2021
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