BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında Şenol Güneş'e büyük övgü! "Jesus'u durdurabilecek tek isim..."
A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, canlı yayında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlı ekibin Valerien Ismael'in ayrılığının ardından anlaşma sağladığı Şenol Güneş hakkında da konuşan Karta Yiğit, "Jorge Jesus'u Türkiye'de durdurabilecek tek isim Şenol Güneş" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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