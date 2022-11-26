BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "Rosier'in problemi..."
A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yiğit, "Şenol Güneş her bakımdan hazır oyuncu ister. Rosier'in de sıkıntısı bu gibi görülüyor. Güneş oyuncularını kazanma derdinde, onları teşvik etmek için bu açıklamaları yaptı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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