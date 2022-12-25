BEŞİKTAŞ HABERLERİ - "Burnunun kırılması mı lazım!" Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden N'Koudou'nun rakip oyuncuya yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Hakem, oyuncunun burnununn kırılması mı lazım? Burnu şişmiş. Olacak iş mi? Yaptığın hatadan dolayı Beşiktaş'ı 60 dakika 11 kişi oynatıyorsun. Ayıp. Beşiktaş'lı çok arkadaşım rezalet dedi. Adamın ölmesi mi lazım?" dedi. | Beşiktaş haberleri
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