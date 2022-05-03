BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Vida planlaması! Gidiyor mu?
Beşiktaş'ta Domagoj Vida belirsizliği sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hırvat stoperin takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmedi. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları aktardı. Dikme, "Fenerbahçe derbisinde oynarsa kontrat görüşmeleri olumlu gider. Ancak kötü oynaması ve hiç süre bulamaması durumunda sözleşme uzatma görüşmeleri olumsuz sonuçlanır." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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