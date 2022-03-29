BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Valerien Ismael etkisi! "Sil baştan..."
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael sistemi değiştirmek istiyor. Fransız çalıştırıcı ilk olarak 3'lü savunma sistemine geçirmek istiyor. 46 yaşındaki teknik direktör antrenmana taktik tahtası ile indi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu sebebini açıkladı. Şahinoğlu, "Taktik tahtası ilk kez sahaya indi. Sil baştan bir sistem olacak Beşitkaş'ta ve bundan dolayı şimdiden geliştirmeye başladı. Antrenman sahalarında olan görüntü izci kamplarında olan görüntüler gibiydi. Valerien Ismael orada 3'lü savunma sistemi, yeni orta saha düzeni ve oyun şablonunu anlattı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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