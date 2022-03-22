BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör için karar günü! Valerien Ismael mi İbrahim Üzülmez mi?
Süper Lig'de geçen sezon yakaladığı başarının devamını getiremeyen Beşiktaş'ta ilk yarı bitmeden önce teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmış, yerine altyapıdan Önder Karaveli getirilmişti. Son maçlarda alınan sonuçlar ile beraber Önder Karaveli'nin de yerine farklı bir arayışa geçen siyah beyazlı yönetim Valerien Ismael ile İbrahim Üzülmez arasında karar kılacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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