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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta sistem değişikliği! İki isim ön planda

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlıklar ve hastalıklar baş gösteriyor. 11 oyuncusundan yoksun Kara Kartal sistem değişikliğine gidiyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, sistem hakkında bilgi verdi. Şahinoğlu, "Uzun yıllardır Beşiktaş'ta 3'lü savunma görmedik. Sergen Yalçın'ın klasik 4-1-4-1 sistemi vardı ve Önder Karaveli de bu sisteme devam ediyordu. Sergen hoca öncesinde de 4'lü savunma oynanıyordu. İlk kez 3'lü savunma göreceğiz. Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier bu maçta öne çıkacak isimler. İleri çıkışlar ve geri gelişler çok önemli bu iki oyuncu için. Bu sistemle Beşiktaş iyi bir sonuç alacakmış gibi duruyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.01.2022
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