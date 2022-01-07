07 Ocak 2022, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta acil durum! İşte eksikler

Beşiktaş, Corona virüsünden dolayı birçok ismini kaybetti. Süper Kupa maçı öncesinde Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm ekibe test yapıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. İşte detaylar. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)
07.01.2022
ABONE OL

Beşiktaş’ta acil durum! İşte eksikler Beşiktaş'ta acil durum! İşte eksikler 07.01.2022
Şok Karaveli sözleri! Tek suçu öz evlat olmak Şok Karaveli sözleri! "Tek suçu öz evlat olmak" 07.01.2022
Sergen Yalçın’a teşekkür etmek gerek "Sergen Yalçın'a teşekkür etmek gerek" 07.01.2022
Beşiktaş kararını verdi! Önder Karaveli... Beşiktaş kararını verdi! Önder Karaveli... 06.01.2022
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
3 kupalı şampiyon Beşiktaş İstanbul’a döndü! 3 kupalı şampiyon Beşiktaş İstanbul'a döndü! 06.01.2022
Genç Emirhan’a övgü dolu sözler! Kalıcı olabilir Genç Emirhan'a övgü dolu sözler! "Kalıcı olabilir" 06.01.2022
Kartal’ın Süper Kupa’da etkisiz isimleri! Ghezzal’ın yokluğu... Kartal'ın Süper Kupa'da etkisiz isimleri! "Ghezzal'ın yokluğu..." 06.01.2022
Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET Beşiktaş 1-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET 06.01.2022
Karaveli maçın ardından konuştu! Karaveli maçın ardından konuştu! 06.01.2022
Önder Karaveli: Kupayı kazanmak harika bir şey Önder Karaveli: Kupayı kazanmak harika bir şey 06.01.2022
Nuri Şahin’den Rosier sözleri! Bu ona yakışmadı Nuri Şahin'den Rosier sözleri! "Bu ona yakışmadı" 06.01.2022
Ersin Destanoğlu: Penaltılara çalışmıştık Ersin Destanoğlu: Penaltılara çalışmıştık 05.01.2022
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor PENALTI ATIŞLARI Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (PENALTI ATIŞLARI) 05.01.2022
GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor 05.01.2022
GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor 05.01.2022
Flaş Önder Karaveli sözleri! Süper Kupa kaybedilirse... Flaş Önder Karaveli sözleri! "Süper Kupa kaybedilirse..." 05.01.2022
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Girişimler başladı
Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha! Transfer bombası patlıyor
Galatasaray'a Brezilyalı dinamo! Cimbom'dan fırsat transferi
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın eski aşkı alevlendi! Taraftarı heyecanlandıracak isim...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör