BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta acil durum! İşte eksikler

Beşiktaş, Corona virüsünden dolayı birçok ismini kaybetti. Süper Kupa maçı öncesinde Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm ekibe test yapıldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. İşte detaylar. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)

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