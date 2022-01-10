10 Ocak 2022, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Performansıyla göz doldurdu! Beşiktaş'ta en çok aranan isim...
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İlk kez kariyerinde ilk 11'de forma şansı bulan 17 yaşındaki Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, Almanlar'ın gözdesi oldu. Borussia Dortmund ve Roman'nın Emirhan'ı takibe aldığı biliniyor. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök konu ile ilgili konuştu. Özkök, "Emirhan harika oynadı. Transfermarkt sitesinin Almanya ve Türkiye sitelerinde en çok aranan ismi Emirhan İlkhan oldu. Çeşitli ülkelerde de durum böyle ama bu site Almanya kaynaklı olduğu için önemli bir durum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
10.01.2022
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