BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta sezonun faturası kime kesilecek?
Oynadığı tüm kulvarlarda beklenen performansı gösteremeyen Beşitkaş'ta sezonun faturası ağır ödeniyor. Kupalardan elenmesinin dışında gelecek sezon için Avrupa potasına da uzak kalan siyah beyazlı ekipte gözler yönetime çevrildi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özbostan, "3 kupayı almış bir ekibin bu sezon ligde yaşadığı durum skandaldır. Bir sezonda 3 teknik direktör değiştiriliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana kadroyu güçlendirdiniz ama Şampiyonlar Ligi'nden ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiniz. Ayrıca Süper Lig'de 7. sıradasınız. Hiçbir başarınız yok. Burada faturayı başkan ve yönetimin üstlenmesi lazım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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