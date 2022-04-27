BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta o isimler takımda kalacak mı?
Sezonu kötü geçiren Beşiktaş, 3 teknik direktör değişikliği yaptı. Sergen Yalçın ile sezonu açan Kartal, Önder Karaveli ile devam etti. Beklediği performansı alamayan siyah beyazlı ekibin yöneticileri Karaveli'nin yerine Valerien Ismael'i getirdi. Fransız çalıştırıcı sezonun kalan süresinde yolların ayrılması gereken oyuncuları belirleyecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Atiba, Larin ve Vida'nın son durumunu açıkladı. İşte detaylar. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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