BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Koray Günter sürprizi! Görüşmeler başladı
Beşiktaş aradığı yerli stoperi buldu. Yerli stoper arayan siyah beyazlı ekip, bu eksiği İtalya'dan kapatacak. Kara Kartal, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter ile görüşmelere başladı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın Koray Günter ile ilgili bir girişimi var. Uzun zamandır ismi gündeme geliyordu. Hellas Verona'da da bu sezon iyi oynuyordu ve orada üçlü stoper sistemi ile oynanıyor. Beşiktaş girişimlere başladı. 1.5 - 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Verona teklifi değerlendirecek." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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