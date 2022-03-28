BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kabuk değişimi!
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael, Kartal'da kabuk değişimi başladı. Fransız çalıştırıcı siyah beyazlı ekipte 3-4-3 sistemini deneyecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'taki son detayları aktardı. Dikme, "Valerien Ismael 3-4-3 sistemini kullanacak. Yardımcı antrenörlerine bu sistemi takıma adapte etmeleri için talimat verdi. Özellikle sol ve sağ tarafta Rıdvan Yılmaz ile Rosier'in görev almasını bekliyoruz. Ayrıca Larin'e uzun zamandır yeni sözleşme teklifi yapılmıyor. Vida ile de yolların ayrılmasını bekliyoruz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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