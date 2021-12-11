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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hoca arayışı devam ediyor! Yerli mi yabancı mı?

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta son durumu aktardı. Dikme, "Beşiktaş profesyonelleşmeye gidiyor. Yabancı bir isim getirmek istiyor. Özellikle Ceyhun Kazancı çok uğraşıyor. Ancak Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yerli olursa şaşırmam. Rıza Çalımbay, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi isimler olabilir. Sezon sonunda seçim olduğu için Ahmet Nur Çebi arada kaldı. Sezon sonuna kadar takımı götürecek yerli bir hoca mı yoksa 1.5 yıllık bir yapılanma ile yabancı hoca mı? Okan Buruk yerli hocalar arasında en kuvvetli aday." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.12.2021
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