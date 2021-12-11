11 Aralık 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dikkat çeken Sergen Yalçın yorumu! "Oyun şeklini değiştirebilirdi"
A Spor yorumcusu Ceyhun Eriş, Artı Futbol programında Beşiktaş'ı yorumladı. Eriş, "Sürekli pozisyona giren bir Beşiktaş vardı, oyuncuların performansı çok yukarıdaydı Beşiktaş'ta geçen sene. 4-5 oyuncu değişince oyun şeklini değiştirebilirdi Sergen hoca. Çok fazla tempolu oyun yerine topu ayağında tutabilirdi" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.12.2021
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