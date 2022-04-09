BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cenk Tosun gerçeği! "Babası ile görüştüm"
Sezon başından bu yana girdiği pozisyonları gole çevirmede sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta gözler eksi golcüsü Cenk Tosun'da. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Cenk'i tekrar kulübe getirmek istediği uzun zamandır biliniyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan ise o gerçeği açıkladı. Alpaslan, "Cenk'in babası ile görüştüm. Cenk ile para konusu konuşulmadı. Almanya'dan, Suudi Arabistan'dan, Belçika'dan ve Fransa'dan teklif var. Her teklife açıklar ama Cenk, Beşiktaş'a gelmek istiyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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