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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI İZLE | İşte Kartal'ın muhtemel 11'i... Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Alanyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takım da Avrupa vizesi almak istiyor. Siyah beyazlı ekibin Alanyaspor'a karşı Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi muhtemel 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Alanyaspor maçını CANLI izle...

09 Nisan 2022 | 16:19
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