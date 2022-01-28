BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor! İşte kamptaki o detay
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampına devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlı ekipteki antrenman detayını yerinden aktardı. Dikme, "Salih Uçan, Başakşehir için kamptan ayrıldı. Önder Karaveli sık sık oyuncularla toplantı halinde. 3'lü savunmanın öneminden bahsediyor ve kamp sürecinde 3'lü savunmayı çalıştırıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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