BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta anlaşma tamam! İşte Valerien Ismael'in kontratı...
Süper Lig'de aldığı olumsuz sonuçlardan sonra Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu Fransız Valerien Ismael'e vermek üzere. Yönetim ile Ismael arasında ıslak imza kaldı. A Spor muhabiri Sercan Dikme anlaşmanın detaylarını açıkladı. Dikme, "Valerien Ismael ile anlaşma tamamlanmak üzere. Diğer adaylar artık konuşulmuyor. Artık son prosedürler kaldı. 1+1 yıllık bir kontrat olacak ve Ismael'in kazancı 750 bin euro olacak. Fransız hoca bu akşam olmasa da yarın imza atmak için İstanbul'a gelecek." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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