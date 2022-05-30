BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Jordy Caicedo! Teklif yapıldı
Beşiktaş forvet transferinde rotasını değiştirdi. Adam Buksa ile ilgilenen siyah beyazlı ekip golcü oyuncuyu Fransa'nın Lens kulübüne kaptırdı. Kartal rotasını daha yakın bir bölgeye çevirdi. Bulgaristan'nın CSKA Sofya takımında forman giyen Jordy Caicedo, Beşiktaş'ın ilgilendiği forvet konumunda. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, detayları açıkladı. Şahinoğlu, "Caicedo, Valerien Ismael'in önerilerinden bir tanesiydi. Caicedo için 1 milyon euroluk bir teklif yapılmıştı. Kulübüne yapılan 3.5 milyon euroluk bir teklif var ve cevap bekleniyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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