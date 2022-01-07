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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şok Önder Karaveli sözleri! "Tek suçu öz evlat olmak"

Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan sonra Önder Karaveli ile çıkışa geçti. Son olarak Antalyaspor'u penaltılarla geçerek Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah beyazlı ekibin Önder Karaveli ile sözleşme yapıp yapmayacağı belli değil. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Yabancı bir hoca bu performansı sergilese milli kahramandı. Geldi ve kupa aldı. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal bu durumdaydı. Bu hocaların tek suçu öz evlat olması. Yönetim çıkıp benim hocam Önder Karaveli desin." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.01.2022
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