09 Ocak 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı genç isim ilk 11'e! "İlk kez..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Devre arasında sakatlık ve hastalıklarla uğraşan siyah beyazlı ekip bazı bölgelerde rotasyona gidecek. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu genç yıldız adayı Emirhan İlkhan'ın ilk kez 11'de forma giyeceğini açıkladı. Şahinoğlu, "Süper Kupa Finali'nde iyi bir performans gösterip geleceğe dair olumlu mesajlar vermişti Emirhan İlkhan. Bugün Emirhan'ı ilk 11'de bekliyorum. Salih Uçan henüz tam anlamıyla sağlığına kavuşmadı. Oğuzhan Özyakup'ta hazır değildi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.01.2022
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fatih Terim: Buna alışkın değilim
- Karaahmet'ten maç sonu Okan Kocuk sözleri! G.Saray'a dönecek mi?
- Toroğlu'dan flaş eleştiri: Golden başka bir şey yok
- Slaven Bilic Beijing Guoan'dan ayrıldı!
- İşte G.Saray'ın Gedson formülü! "Tek istisna..."
- Fransız basınından flaş iddia! Erling Haaland için 300 milyon Euro
- Mehmet Özcan: "Ben Trabzonspor'u Ocak Ayından İtibaren Şampiyon İlan Ediyorum." / A Spor
- Corona virüsü Süper Lig'i nasıl etkileyecek? "Sahaya çıkmayan takım..."
- Beşiktaş, Corona Virüsünden Dolayı Birçok İsmini Kaybetti Sercan Dikme Son Gelişmeleri Aktardı
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı