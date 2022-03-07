BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın ikinci golünde faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın ikinci golünde faul olup olmadığını açıkladı. Toroğlu, "Ghezzal yerde ve Trezeguet havalanıyor. Ghezzal şiddetli bir hareket yapmıyor sadece yerinde bekliyor. İtse faul ama itmiyor. O kadar hakkı olacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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