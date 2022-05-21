BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın gençleri uçuşta! "Emin adımlarla..."
Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kartal'ın altyapısından çıkan Emre Bilgin, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı 90 dakika sahada kaldı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin genç isimleri değerlendirdi. Keskin, "Kalede güven veren bir Emre Bilgin var. Serdar'ın çok çalışması lazım. Pozisyon hatası var. Laubali oynuyor. Transferi düşünmemeli. Emirhan emin adımlarla gidiyor. Doğru yolda." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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