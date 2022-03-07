BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Galatasaray derbisi öncesi...
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde Kartal'ı bekleyen bir tehlike var. A Spor muhabiri Sercan Dikme o sorunu açıkladı. Dikme, "Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaş'ta Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton ve Oğuzhan Özyakup sarı kart sınırında bulunuyorlar. Bu isimlerin sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde cezalı olacaklarını hatırlatalım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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