BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yıldız isimlerle yolları ayırıyor! Veda turları başladı
Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gidiyor. Çok sayıda oyuncusu ile yollarına devam etmeyecek siyah beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Cyle Larin'in son durumunu A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu açıkladı. Şahinoğlu, "Vida kulüp çalışanları ile veda turlarına başladı. Vida'nın şartları Beşiktaş'a uymuyor. Ahmet Nur Çebi şartlar için ağır dedi. Larin konusu da benzer. Beşiktaş artık Larin'e daha düşük bir teklifte bulunuyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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