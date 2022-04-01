BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi taraftarla moral depoladı!
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspor'un konuğu olacak. 3 Nisan Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibin oyuncuları ve yeni teknik direktör Valerien Ismael, Vodafone Park Stadyumu'nda 14 bin taraftarın karşısında moral depoladı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme ve yorumcuları Serdar Sarıdağ ile Ogün Şahinoğlu açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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