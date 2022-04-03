BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kafilesi Medical Park Stadyumu'na ulaştı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'un konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibin kafilesi Medical Park Stadyumu'na ulaştı. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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