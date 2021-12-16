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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine kimle çıkacak? "Pinheiro'nun sahada olması..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Zorlu derbi öncesinden siyah beyazlı ekibin teknik patronu henüz belli olmadı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, derbide Beşiktaş'ın başında kimin olması gerektiğini açıkladı. Karaman, "Önder hoca ile derbiye çıkılacağını düşünüyorum. Pinheiro konusunda Estoril ile hala fesih işlemleri devam ediyor. Sözleşmesi fesih edilse bile derbide Bruno Pinheiro'nun sahada olması doğru olmaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.12.2021
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Beşiktaş F.Bahçe derbisine kimle çıkacak? Pinheiro’nun sahada olması... Beşiktaş F.Bahçe derbisine kimle çıkacak? "Pinheiro'nun sahada olması..." 16.12.2021
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