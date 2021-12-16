16 Aralık 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro Beşiktaş için doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..."

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında sona gelindi. Beşiktaş'ta takımın başına geçmesi beklenen Bruno Pinheiro, doğru isim mi? A Spor yorumcusu Taner Karaman konu ile ilgili açıklama yaptı. Karaman, "Sergen Yalçın döneminde bazı oyuncuların kendilerini teknik ve taktik anlamda geliştiremiyordu ve bundan dolayı rahatsızlık duyuyorlardı. Pinheiro antrenmanlarda ne verecek? Öyle antrenmanlar yaparsınız ki, oyuncu kimle karşı karşıyayım diyebilir. Ancak antrenmanlarda bilime ve donanıma önem vermezseniz, açıklamalarda oyuncuları hedef gösterirseniz oyuncular otoritenize saygı duymaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.12.2021
ABONE OL

Pinheiro doğru isim mi? Oyuncuları hedef gösterirseniz... Pinheiro doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..." 16.12.2021
Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş’a! Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a! 15.12.2021
Canlı yayında flaş sözler! Şenol Güneş’e saygısızlık Canlı yayında flaş sözler! "Şenol Güneş'e saygısızlık" 14.12.2021
Çalımbay Beşiktaş ile görüştü mü? A Spor’a açıkladı Çalımbay Beşiktaş ile görüştü mü? A Spor'a açıkladı 13.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı’dan teknik direktör açıklaması! BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan teknik direktör açıklaması! 13.12.2021
Güneş’ten Beşiktaş açıklaması! Bir şey olduğunda... Güneş'ten Beşiktaş açıklaması! "Bir şey olduğunda..." 13.12.2021
Toroğlu 6 gollü maçı yorumladı! Faturayı Karaman’a keserim Toroğlu 6 gollü maçı yorumladı! "Faturayı Karaman'a keserim" 12.12.2021
Önder Karaveli: Oyuncularımız hiç vazgeçmedi Önder Karaveli: Oyuncularımız hiç vazgeçmedi 12.12.2021
Toroğlu’dan flaş Beşiktaş sözleri! Çabuk çıkamıyor Toroğlu'dan flaş Beşiktaş sözleri! "Çabuk çıkamıyor" 12.12.2021
Beşiktaş’ın en büyük hoca adayı Portekiz’de! Tazminatı... Beşiktaş'ın en büyük hoca adayı Portekiz'de! "Tazminatı..." 12.12.2021
Yalçın’ın istifasına flaş iddia! Sabote edildi Yalçın'ın istifasına flaş iddia! "Sabote edildi" 12.12.2021
Beşiktaş’ın gençleri hakkında kritik sözler! Oynamalarına şaşırmıyorum Beşiktaş'ın gençleri hakkında kritik sözler! "Oynamalarına şaşırmıyorum" 12.12.2021
Beşiktaş’ta teknik direktör kim olmalı? Gelecek hoca... Beşiktaş'ta teknik direktör kim olmalı? "Gelecek hoca..." 12.12.2021
Okan Buruk A Spor’a konuştu! Beşiktaş’tan teklif aldı mı? Okan Buruk A Spor'a konuştu! Beşiktaş'tan teklif aldı mı? 11.12.2021
Beşiktaş’ın ihtiyacını açıkladı! Diğer hocalara göre... Beşiktaş'ın ihtiyacını açıkladı! "Diğer hocalara göre..." 11.12.2021
O ismi Yattara’ya benzetti! Tarzı aynı O ismi Yattara'ya benzetti! "Tarzı aynı" 11.12.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den kanat talebi! İlk sırada o isim var
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Norveçli orta saha! Transfer bombası patlıyor
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler
Fenerbahçe'de devre arası planı! Vitor Pereira'dan o isme tam not!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör