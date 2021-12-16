BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro Beşiktaş için doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..."

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında sona gelindi. Beşiktaş'ta takımın başına geçmesi beklenen Bruno Pinheiro, doğru isim mi? A Spor yorumcusu Taner Karaman konu ile ilgili açıklama yaptı. Karaman, "Sergen Yalçın döneminde bazı oyuncuların kendilerini teknik ve taktik anlamda geliştiremiyordu ve bundan dolayı rahatsızlık duyuyorlardı. Pinheiro antrenmanlarda ne verecek? Öyle antrenmanlar yaparsınız ki, oyuncu kimle karşı karşıyayım diyebilir. Ancak antrenmanlarda bilime ve donanıma önem vermezseniz, açıklamalarda oyuncuları hedef gösterirseniz oyuncular otoritenize saygı duymaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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