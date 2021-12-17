BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başkan Ahmet Nur Çebi onayı verdi! İşte fesih bedeli

Beşiktaş'te teknik direktör belli oluyor. Son yapılan toplantıda yönetim kurulundaki isimlerin Estoril takımının Teknik Direktörü Bruno Pinheiro'yu seçmesi üzerine gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrilmişti. Başkan Çebi Pinheiro ismini kabul etti. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Bu gece Pinheiro olumsuz veya olumlu sonuçlanacak. Maç sonunda kendi geleceği ile ilgili açıklama yapacaktır. Başkan Çebi onayı verdi. Pinheiro, Estoril ile sözleşmesini feshederse Beşiktaş'a gelecek. Sözleşme fesih bedeli 250-300 bin Euro. Beşiktaş Kulübü yetkilileri bu meblağı ödemeyecek. Pinheiro kendisi hallederse gelecek." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL